Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, 14 mai 2022 19:00, Lattes.

Nuit des musées Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Samedi 14 mai, 19h00

Tous en scène ! La classe, l’œuvre !

Les élèves se font médiateurs ! Visite théâtralisée par des petits groupes d’élèves costumés à la mode antique, en déambulation dans le jardin du musée, près de la restitution expérimentale de la maison gauloise.

Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle “La classe, l’œuvre !”, une classe de CE2 de l’école du Grand Tamaris (Lattes) a travaillé toute l’année autour de l’archéologie, de l’histoire de Lattara et des objets du quotidien dans l’Antiquité gallo-romaine, par le biais d’ateliers pédagogiques et de visites guidées.

Ce soir, les élèves se transforment en ambassadeurs du musée et restituent leurs découvertes.

_Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._

Envie de mieux connaître le passé des civilisations actuelles ? Le site archéologique Lattara – musée Henri Prades de Montpellier Méditerranée Métropole, situé à Lattes, vous invite à faire un immense saut dans le temps à la découverte de l’histoire des femmes et des hommes qui nous ont précédé sur ce territoire. Une découverte passionnante vous attend !

http://museearcheo.montpellier3m.fr http://www.facebook.com/musee.site.lattara

Saturday 14 May, 19:00

Desire(Envy) to know better the past of the current civilisations? The archaeological site Lattara – Henry Prades de Montpellier Méditerranée Métropole museum, located slatted, invites you to make a huge jump in time(weather) in the discovery of the history(story) of the women and of the men(people) who preceded us on this territory. An exciting discovery waits for you!

¡Los estudiantes están mediando! Visita teatralizada por pequeños grupos de alumnos disfrazados de moda antigua, deambulando por el jardín del museo, cerca de la restitución experimental de la casa gala.

En el marco del dispositivo de educación artística y cultural “La clase, la obra!” una clase de tercer grado de la escuela del Gran Tamaris (Lattes) trabajó todo el año en torno a la arqueología, la historia de Lattara y los objetos cotidianos en la antigüedad galorromana, a través de talleres pedagógicos y visitas guiadas.

Esta noche, los estudiantes se convierten en embajadores del museo y devuelven sus descubrimientos.

Este evento es propuesto por un establecimiento que se beneficia de la denominación “Museo de Francia”.

Sábado 14 mayo, 19:00

390 avenue de Pérols, 34970 Lattes 34970 Lattes Occitanie