Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Lattes Catégories d’évènement: Hérault

Lattes

Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, 14 mai 2022, Lattes. Tous en scène ! La classe, l’œuvre !

Site archéologique Lattara – musée Henri Prades, le samedi 14 mai à 19:00

Les élèves se font médiateurs ! Visite théâtralisée par des petits groupes d’élèves costumés à la mode antique, en déambulation dans le jardin du musée, près de la restitution expérimentale de la maison gauloise. Dans le cadre du dispositif d’éducation artistique et culturelle “La classe, l’œuvre !”, une classe de CE2 de l’école du Grand Tamaris (Lattes) a travaillé toute l’année autour de l’archéologie, de l’histoire de Lattara et des objets du quotidien dans l’Antiquité gallo-romaine, par le biais d’ateliers pédagogiques et de visites guidées. Ce soir, les élèves se transforment en ambassadeurs du musée et restituent leurs découvertes. _Cet évènement est proposé par un établissement bénéficiant de l’appellation “Musée de France”._ Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 390 avenue de Pérols, 34970 Lattes Lattes Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:00:00 2022-05-14T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Lattes Autres Lieu Site archéologique Lattara - musée Henri Prades Adresse 390 avenue de Pérols, 34970 Lattes Ville Lattes lieuville Site archéologique Lattara - musée Henri Prades Lattes Departement Hérault

Site archéologique Lattara - musée Henri Prades Lattes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lattes/

Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades 2022-05-14 was last modified: by Tous en scène ! La classe, l’œuvre ! Site archéologique Lattara – musée Henri Prades Site archéologique Lattara - musée Henri Prades 14 mai 2022 lattès Site archéologique Lattara - musée Henri Prades Lattes

Lattes Hérault