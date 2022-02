TOUS EN SCÈNE 2 : MERCREDI 2 MARS à 14H30; JEUDI 3 MARS à 14H30; SAMEDI 5 MARS à 17H – Espace Robert-Doisneau Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

du mercredi 2 mars au samedi 5 mars à Espace culturel Robert-Doisneau

Buster Moon et sa troupe de bêtes de scène voient encore plus grand avec un spectacle complètement fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème : persuader la star la plus anti sociale de remonter sur scène avec eux. ANIMATION – ETATS-UNIS – 2021 – 1H50 – + 6 ANS Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-02T14:30:00 2022-03-02T16:20:00;2022-03-03T14:30:00 2022-03-03T16:20:00;2022-03-05T17:00:00 2022-03-05T18:50:00

