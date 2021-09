Val-Cenis Val-Cenis Savoie, Val-Cenis Tous en piste à Val Cenis Val-Cenis Val-Cenis Catégories d’évènement: Savoie

Tous en piste à Val Cenis Val-Cenis, 11 décembre 2021, Val-Cenis. Tous en piste à Val Cenis 2021-12-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-12-12 16:00:00 16:00:00 Le Vieux Moulin – RD 902 Lanslevillard

Val-Cenis Savoie Val-Cenis Pour la 7ème édition, Val Cenis et tous les acteurs de la station se mobilisent pour 2 jours de fête à destination des familles et groupes d’amis. Tous en Piste marque le coup d’envoi de la saison de ski. +33 4 79 05 99 06 dernière mise à jour : 2021-09-15 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme

