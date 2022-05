Tous en marche avec Dorian Pouligny-Saint-Pierre, 22 mai 2022, Pouligny-Saint-Pierre.

Tous en marche avec Dorian Pouligny-Saint-Pierre

2022-05-22 08:00:00 08:30:00 – 2022-05-22

Pouligny-Saint-Pierre Indre Pouligny-Saint-Pierre

EUR Départ entre 8h et 10h30. Parcours à pied : 8 ou 16 kms. Parcours à vélo : 23 kms.

Possibilité d’apporter votre pique-nique pour passer un après-midi détente et ludique ensemble.

Apporter boules de pétanque, ballon de foot, molky, ou jeux divers… et votre plus beau sourire !

Les bénéfices de cette randonnée aideront Dorian à obtenir un fauteuil roulant électrique tout terrain.

RDV à l’abri méchoui de Pouligny-Saint-Pierre pour notre randonnée annuelle conviviale.

tousenmarcheavecdorian@gmail.com +33 6 78 35 51 75

TEMAD Dorian

Pouligny-Saint-Pierre

