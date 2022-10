Tous en Lice ! Une histoire du sport. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris, 6 octobre 2022, Paris.

Du jeudi 06 octobre 2022 au jeudi 15 décembre 2022 :

. gratuit Dans la limite des 105 places disponibles. Fermeture des portes à 17h15. Port du masque recommandé.

Cycle de conférences « Tous en lice ! Une histoire du sport. » Saison 1 : Regards et représentations.

« Ce qu’il faut, en art, rechercher dans le sport, c’est le sentiment. Voilà ce qui émeut. » affirme Luc-Albert Moreau dans Les Cahiers de la République, des sciences et des arts en 1927. Dans cet article, l’artiste revendique le choix du sport comme sujet de peinture qui doit transcrire « le mouvement qui caractérise notre époque » et restituer la beauté de l’athlète, dépouillée « de tout le pittoresque et l’accessoire qui l’encombrent ».

Comme première partie du cycle de conférences sur l’histoire de l’olympisme et du sport, le Comité d’histoire de la Ville de Paris et les Archives de Paris vous proposent d’interroger ces problématiques à travers quatre conférences examinant les représentations artistiques et littéraires du sport et des sportifs. Que nous racontent les articles de presses ou les textes de fiction sur l’histoire du sport, sur l’idée que les spécialistes ou le public s’en faisaient ? Comment les articles retranscrivent-ils l’effort athlétique et la ferveur qu’il suscite ?

Salle Paul Verlaine des Archives de Paris 18 boulevard Sérurier 75019 Paris

