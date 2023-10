Tous en Lice ! Une histoire du sport. Salle Paul Verlaine des Archives de Paris Paris, 12 octobre 2023, Paris.

Du jeudi 12 octobre 2023 au jeudi 21 décembre 2023 :

Cycle de conférences « Tous en lice ! Une histoire du sport. » Saison 3 : le sport, instrument d’émancipation.

En 1929, cinq ans après les jeux olympiques de Paris de 1924, le président de la République Gaston Doumergue crée une « médaille d’honneur de l’éducation physique » pour distinguer le dévouement à la cause sportive. Devenue en 1969 la « médaille de la jeunesse et des sports », cette récompense s’intitule depuis 2013 « médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif ». Cette nouvelle dénomination marque l’importance que les institutions accordent aux acteurs bénévoles de l’éducation sportive et populaire. À côté ou parfois à revers de l’exigence de performance, nombre de ces associations, politisées ou non, défendent une vocation éducative de la pratique sportive, promeuvent « le sport pour tous », l’accès du plus grand nombre à une activité physique en vertu de ses bienfaits, et revendiquent la dimension émancipatrice de leurs programmes. Après avoir abordé les représentations du sport puis les espaces et la diffusion de la pratique sportive à Paris, ce sont ces enjeux politiques et sociaux de l’histoire du sport que les conférences des Archives de Paris et du Comité d’histoire de la Ville de Paris se proposent d’examiner au cours de cette dernière saison du cycle consacré à la thématique sportive. Le sport est-il un instrument d’émancipation ? Permet-il de lutter contre les discriminations et les inégalités ? Quelles sont les missions de l’éducation sportive ?

