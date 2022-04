Tous en cuisine du Monde Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine Isle Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Pendant tout le mois de mai, l’Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine (ACJNA) met en avant la culture gastronomique de quatre pays : le Portugal, le Maroc, la Grèce et l’Allemagne. Chaque semaine sera dédiée à un de ces pays. Des faits culturels sur leur cuisine (présentation de recettes, plats typiques, festvals gastronomique, chefs cuisiners) seront partagés sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association. De plus, des ateliers de cuisine seront proposés certains mercredis du mois de mai en direct sur la plateforme Zoom. Il sera animé par un.e intervenant.e natif.ve qui partagera sa recette avec les participants.Ces derniers pourront cuisiner simultanément et interagir entre eux.

Sur inscription pour le cours de cuisine en ligne, pas de limite de participants

Tout au long du mois de mai, découvrez la culture gastronomique du Portugal, du Maroc, de la Grèce et de l’Allemagne sur les réseaux de l’ACJNA. Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine 13 rue Joseph Cazautets Isle Haute-Vienne

