Tous en cuisine avec Cyril Lignac Crémieu Crémieu Catégories d’évènement: Crémieu

Isère

Tous en cuisine avec Cyril Lignac Crémieu, 8 décembre 2022, Crémieu. Tous en cuisine avec Cyril Lignac

Place Quinsonnas Crémieu Isère

2022-12-08 18:40:00 18:40:00 – 2022-12-08 19:40:00 19:40:00 Crémieu

Isère Crémieu Isère Si vous ne savez pas comment cuisiner une dinde gourmande, croquante, Cyril Lignac en personne sera là pour vous présenter SA recette de la dinde lors de son émission « Tous en cuisine » en direct de la place Quinsonnas (Halle) de Crémieu. ville.cremieu@wanadoo.fr +33 4 37 05 03 65 http://www.ville-cremieu.fr/ Crémieu

dernière mise à jour : 2022-11-16 par Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Détails Catégories d’évènement: Crémieu, Isère Autres Lieu Crémieu Adresse Place Quinsonnas Crémieu Isère Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné Ville Crémieu lieuville Crémieu Departement Isère

Crémieu Crémieu Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cremieu/

Tous en cuisine avec Cyril Lignac Crémieu 2022-12-08 was last modified: by Tous en cuisine avec Cyril Lignac Crémieu Crémieu 8 décembre 2022 Crémieu Isère Place Quinsonnas Crémieu Isère Office du Tourisme Les Balcons du Dauphiné

Crémieu Isère