Tous en bottes Rue du Lycée Agricole Montardon, samedi 16 mars 2024.

Tous en bottes Rue du Lycée Agricole Montardon Pyrénées-Atlantiques

Au programme, un marché de producteurs avec une restauration le midi, des démonstrations, des jeux pour les plus jeunes et une découverte des animaux de la ferme.

Programme marché et repas de producteurs, spectacle avec des animaux, ferme pédagogique, activités pour les touts petits, chants béarnais, tombola, balade à poneys. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-16 17:00:00

Rue du Lycée Agricole Lycée Général et technologique Agricole

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine tousenbottes.montardon@gmail.com

