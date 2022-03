Tous en bottes Montardon Montardon Catégories d’évènement: Montardon

Tous en bottes Montardon

2022-03-19 – 2022-03-19

Montardon Pyrénées-Atlantiques Montardon EUR 0 0 Au programme : un super marché de producteurs locaux suivie d'un repas, des animations autour des animaux et une ferme pédagogique ouverte à tous !

En espérant vous voir nombreux !!

