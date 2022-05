Tous du même bois – Compagnie musicale Le Petit Orphéon Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot Condette Catégories d’évènement: Condette

Pas-de-Calais

Tous du même bois – Compagnie musicale Le Petit Orphéon Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, 3 juin 2022, Condette. Tous du même bois – Compagnie musicale Le Petit Orphéon

Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot, le vendredi 3 juin à 15:00

Nous souhaitons partager la gourmandise de la musique et la complicité sur scène pour témoigner notre respect à nos voisins enracinés : les arbres. Mélodies dansantes et chansons passionnées seront inspirées par les pouvoirs, la grandeur et la force de ces êtres vivants fascinants. Dans un terreau de jazz et de musiques du monde naitront de joyeuses transes de tribus oubliées, des refrains contemplatifs, des cris sauvages, des jungles sonores, de beaux silences, des unissons intenses à deux voix (ou plus si le public s’emmêle dans nos branches) …

gratuit, sur réservation par email uniquement

Spectacle musical à partir de 9 ans Centre culturel de l’Entente Cordiale – Château d’Hardelot 1 rue de la Source 62360 CONDETTE, Pas-de-Calais, Hauts-de-France Condette Pas-de-Calais

2022-06-03T15:00:00 2022-06-03T16:30:00

