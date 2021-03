Tous différents, tous pareils avenue de FORBIN 83100 TOULON, 17 mars 2021-17 mars 2021, Laxou.

Tous différents, tous pareils

du mercredi 17 mars au mardi 29 juin à avenue de FORBIN 83100 TOULON

Cette action s’adresse d’une part aux équipes pédagogiques volontaires d’accueils de loisirs varois, d’autre part aux enfants et adolescents, qui fréquentent ces structures.

Pour les équipes d’animateurs: le projet propose une information, de la formation (appréhender les concepts de racisme, d’antisémitisme, de discrimination) , l’aide à la construction d’un projet spécifique (comment la question de la « différence » peut être un point d’appui pédagogique adapté à une action avec les enfants et les adolescents, et le point de départ pour l’élaboration d’un projet adapté à sa structure)

Pour les enfants et les adolescents: le projet propose un atelier d’expression radiophonique animé par Les Francas, offrant aux enfants la possibilité, de réflechir au concept de « différence » La différence : tous pareils, tous différents ? La différence revêt de multiples dimensions – philosophiques, sociales, biologiques… – qu’il importe d’aider les enfants à découvrir (pour les plus jeunes) à approfondir (plus les plus âgés).

Dans le même temps il s’agit aussi de permettre aux enfants d’appréhender que derrière les différences individuelles, l’humanité reste et demeure indivisible.

Dans un troisième temps: Les accueils de loisirs participants mettent en œuvre les projets qu’ils ont élaborés. Elle permet aux enfants/ados de présenter ce qu’ils ont compris et leurs propositions pour lutter contre le racisme, les discriminations.

Les accueils de loisirs partagent leurs réalisations et donnent à voir ce que les enfants/adolescents ont exprimés – Les Francas rassemblent et valorisent les productions.

Le projet démarre à l’occasion de la semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et se poursuivra jusqu’en Juin Il est ouvert aux accueils de loisirs varois volontaires. Contact et inscriptions: 04 94 61 15 93

inscription des accueils de loisirs

Education à la lutte contre les discriminations et le racisme toute l’année

avenue de FORBIN 83100 TOULON



