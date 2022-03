TOUS DÉTECTIVES OU COMMENT ENRICHIR L’ETONNANTE VALISE Fécamp Fécamp Catégories d’évènement: Fécamp

Seine-Maritime

TOUS DÉTECTIVES OU COMMENT ENRICHIR L’ETONNANTE VALISE Fécamp, 20 avril 2022, Fécamp. TOUS DÉTECTIVES OU COMMENT ENRICHIR L’ETONNANTE VALISE Maison du Patrimoine 10 rue des forts Fécamp

2022-04-20 – 2022-04-20 Maison du Patrimoine 10 rue des forts

Fécamp Seine-Maritime Mme Lafouine souhaite développer sa collection patrimoniale d’éléments insolites… Venez l’aider ! Jumelles, loupes et appareils photos et bien sûr esprit d’observation seront nécessaires à ce repérage Mercredi 20 avril à 15h

Rdv Maison du Patrimoine,10 rue des forts – 76400 FECAMP

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans Mme Lafouine souhaite développer sa collection patrimoniale d’éléments insolites… Venez l’aider ! Jumelles, loupes et appareils photos et bien sûr esprit d’observation seront nécessaires à ce repérage Mercredi 20 avril à 15h

Rdv Maison du… +33 2 35 10 60 96 Mme Lafouine souhaite développer sa collection patrimoniale d’éléments insolites… Venez l’aider ! Jumelles, loupes et appareils photos et bien sûr esprit d’observation seront nécessaires à ce repérage Mercredi 20 avril à 15h

Rdv Maison du Patrimoine,10 rue des forts – 76400 FECAMP

Tarifs : 5 €, 3 €, gratuité pour les – de 18 ans Maison du Patrimoine 10 rue des forts Fécamp

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Fécamp, Seine-Maritime Autres Lieu Fécamp Adresse Maison du Patrimoine 10 rue des forts Ville Fécamp lieuville Maison du Patrimoine 10 rue des forts Fécamp Departement Seine-Maritime

Fécamp Fécamp Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fecamp/

TOUS DÉTECTIVES OU COMMENT ENRICHIR L’ETONNANTE VALISE Fécamp 2022-04-20 was last modified: by TOUS DÉTECTIVES OU COMMENT ENRICHIR L’ETONNANTE VALISE Fécamp Fécamp 20 avril 2022 Fécamp seine-maritime

Fécamp Seine-Maritime