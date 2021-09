Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe TOUS DES OISEAUX – COMPAGNIE PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

TOUS DES OISEAUX – COMPAGNIE PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE Le Mans, 18 septembre 2021, Le Mans. TOUS DES OISEAUX – COMPAGNIE PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE 2021-09-18 15:00:00 – 2021-09-18 15:00:00 Théâtre de l’Ecluse 47 Rue des Acacias

Le Mans Sarthe Dans le cadre des Retrouvailles de la Rentrée. ” Nous sommes tous des oiseaux, et si un oiseau tombe, on tombe tous.” W.Mouawad

Éperdument amoureux, Eitan et Wahida confrontent la réalité historique contre laquelle ils tenteront de résister. Que sait-on des secrets de sa famille, de quels revers de l'Histoire et de quelles violences sommes-nous tous les héritiers ? Si l'on naît dans le lit de notre ennemi, comment empêcher que l'hémoglobine en nos veines ne devienne une mine antipersonnel… Dès 10 ans. Répétition ouverte. Tous des oiseaux (d'après le texte de Wajdi Mouawad) – Compagnie Pièces et Main d'œuvre

