Tous des athlètes au parc de Champagne ! – Visite commentée Parc de Champagne Reims, samedi 31 août 2024.

Tous des athlètes au parc de Champagne ! – Visite commentée Venez découvrir l’histoire du parc de Champagne, où se mêlent histoire, patrimoine, nature et pratiques sportives. Samedi 31 août, 15h00 Parc de Champagne Tarif : 9 euros GRATUITÉ : demandeurs d’emplois, titulaires du RSA, personnes en situation de handicap, jeunes de la Mission locale de Reims, étudiants et -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-08-31T15:00:00+02:00 – 2024-08-31T16:30:00+02:00

Fin : 2024-08-31T15:00:00+02:00 – 2024-08-31T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’opération Terre de jeux 2024 , venez découvrir l’histoire du parc de Champagne, où se mêlent histoire, patrimoine, nature et pratiques sportives. Retrouvez les traces de l’ancien collège d’athlètes, destiné à préparer les sportifs aux Jeux Olympiques et venez essayer quelques-uns de leurs exercices. Une visite patrimoniale, sportive et ludique.

Parc de Champagne 10 Av. du Général Giraud, 51100 Reims Reims 51100 Marne Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.infoculture-reims.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.reims-tourisme.com »}] Restauré en 1922, il retournera à sa vocation initiale sportive et de détente familiale au bénéfice de tous les Rémois, au milieu d’environ 3 000 arbres d’essences diverses. La Ville en a repris la gestion en 2004, conservant quelques bâtiments témoignant des origines.

L’Olympisme est une philosophie de la vie, exaltant et combinant en un ensemble équilibré les qualités du corps, de la volonté et de l’esprit. Alliant le sport à la culture et à l’éducation, l’Olympisme se veut créateur d’un style de vie fondé sur la joie dans l’effort, la valeur éducative du bon exemple et le respect des principes éthiques fondamentaux universels.

©Ville de Reims