En compagnie de l'association AVRIL, Vivre 24h en nature – Venez vous immerger en pleine nature le temps d'un week-end en famille, activité sensorielle, ludique, découverte, balade nocturne, dormir en pleine nature… Inscription obligatoire.

