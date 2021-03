Tous dehors!, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Michel-en-Brenne.

Tous dehors! 2021-07-03 14:00:00 – 2021-09-30 18:00:00

Saint-Michel-en-Brenne Indre Saint-Michel-en-Brenne Indre Indre Centre-Val de Loire

EUR Le Bouchet Maison du Parc Cette exposition vous invite à partir en balade pour observer la nature et vous propose une série d’idées et activités tirées des livres « Tous dehors » de Manon et Patrick Luneau aux éditions La Salamandre. rencontre et dédicaces avec Patrick Luneau le dimanche 4 juillet de 10h à 12h30.

Cette exposition vous invite à partir en balade pour observer la nature et vous propose une série d’idées et activités tirées des livres « Tous dehors » de Manon et Patrick Luneau aux éditions La Salamandre.

maison.nature@parc-naturel-brenne.fr +33 2 54 28 11 00

Cette exposition vous invite à partir en balade pour observer la nature et vous propose une série d’idées et activités tirées des livres « Tous dehors » de Manon et Patrick Luneau aux éditions La Salamandre.

Cette exposition vous invite à partir en balade pour observer la nature et vous propose une série d’idées et activités tirées des livres « Tous dehors » de Manon et Patrick Luneau aux éditions La Salamandre. rencontre et dédicaces avec Patrick Luneau le dimanche 4 juillet de 10h à 12h30.