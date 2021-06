Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Tous dehors ! A la découverte de la nature Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Tous dehors ! A la découverte de la nature 2021-07-03 14:00:00 – 2021-07-03 18:00:00 Parc de la Briantais Chemin du Vau Garni

Saint-Malo Ille-et-Vilaine 13 ateliers seront proposés aux familles :

Bacs sensoriels, ferme pédagogique (animaux de la ferme), parcours de motricité, lecture au jardin (histoires lues et signées), jeux de société géants, découverte des trésors de la nature, land’art, parcours sensoriel … Organisé par le Pôle Petite Enfance et Parentalité +33 2 23 18 58 20 13 ateliers seront proposés aux familles :

Lieu Saint-Malo Adresse Parc de la Briantais Chemin du Vau Garni Ville Saint-Malo