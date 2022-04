Tous dans le marais ! Glomel Glomel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Glomel

Tous dans le marais ! Glomel, 26 juillet 2022, Glomel. Tous dans le marais ! Parking Glomel Glomel

2022-07-26 – 2022-07-26 Parking Glomel

Glomel Côtes d’Armor Découverte de la Réserve Naturelle de Glomel, avec une guide naturaliste. RDV : Parking de Penvern à Trégornan (Glomel)

3 km – Durée : 2h.

Visite guidée, tout public.

Réservation obligatoire au 02.96.29.32.59 ou au 06.89.90.29.43 Org : Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel. +33 2 96 29 32 59 Découverte de la Réserve Naturelle de Glomel, avec une guide naturaliste. RDV : Parking de Penvern à Trégornan (Glomel)

3 km – Durée : 2h.

Visite guidée, tout public.

Réservation obligatoire au 02.96.29.32.59 ou au 06.89.90.29.43 Org : Association de Mise en Valeur des sites naturels de Glomel. Parking Glomel Glomel

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Glomel Autres Lieu Glomel Adresse Parking Glomel Ville Glomel lieuville Parking Glomel Glomel Departement Côtes d'Armor

Glomel Glomel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/glomel/

Tous dans le marais ! Glomel 2022-07-26 was last modified: by Tous dans le marais ! Glomel Glomel 26 juillet 2022 Côtes-d’Armor Glomel

Glomel Côtes d'Armor