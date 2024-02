Tous contre Tous Théâtre de l’Opprimé Paris, mercredi 6 mars 2024.

Du mercredi 06 mars 2024 au dimanche 10 mars 2024 :

dimanche

de 17h00 à 19h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 20h30 à 22h30

Dans un pays en crise économique qui rejette la faute sur les étrangers, les parcours parallèles, tragiques et grotesques de Jean, un livreur au chômage devenu leader d’extrême droite, Marie, une couturière et Zenno, un réfugié.

Dans un pays imaginaire qui pourrait être n’importe quel pays du monde, aujourd’hui ou hier, la misère et le chômage règnent. Les réfugiés sont désignés par le gouvernement comme les seuls responsables des difficultés économiques et sociales. Ils sont également utilisés comme variables d’ajustement économiques, les lois les autorisant ou non à travailler évoluant au gré des gouvernants et de la situation politique. Dans ce contexte social tendu, les réfugiés sont pourchassés par des habitants et des milices, soutenues et manipulées par un homme politique ambitieux. Trois jeunes personnes, Jean, un livreur au chômage devenu leader d’extrême droite, Marie, une couturière rêvant d’une vie meilleure et Zenno, un réfugié dont l’éducation lui permet, un temps, de s’élever socialement avant qu’il se voit brutalement rejeté à son rang d’étranger, vont être ballotés au gré des décision politiques. Leurs parcours parallèles et parfois grotesques ne pourra avoir qu’un dénouement tragique. La troupe de théâtre du centre social et culturel Rosa Parks situé porte d’Aubervilliers, composée d’amateur.trice.s et de professionnel.elle.s révoltée par le sort fait aux réfugiés s’est saisie de cette pièce crée en 1953 mais qui résonne avec force aujourd’hui.

texte de Arthur Adamov • mise en scène David Ajchenbaum & Roland Timsit • avec David Ajchenbaum, Eddy Amiar, Sylvie Baricault, Oscar Copp, Dembo Dramé, Juliette Duret, Hafida El Abdalaoui, Julie-Sara Foulon, Mohamed Messirdi, Soria Moufakkir, Roland Osman, Marie Perret, Maya Serrulla, Arnold Stephane Siemeni, Mathias Timsit, Roland Timsit, Abou Touré • avec le soutien du Centre Social & Culturel Rosa Parks

Théâtre de l’Opprimé 78 rue du charolais 75012 Paris

