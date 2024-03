Tous contre Cornebidouille ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, mercredi 3 avril 2024.

Tous contre Cornebidouille ! escape game Mercredi 3 avril, 10h30, 15h00 Bibliothèque Mériadeck sur inscription

Début : 2024-04-03T10:30:00+02:00 – 2024-04-03T12:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T15:00:00+02:00 – 2024-04-03T16:30:00+02:00

Cornebidouille en a assez des enfants qui ne veulent pas manger leur soupe. Elle est vraiment furieuse et a décidé de ratatouiller les enfants : elle veut les faire disparaître avec sa formule magique !

Pas question de la laisser faire. Il va falloir, comme Pierre, être plus malins qu’elle et trouver sa formule magique, pour la retourner contre elle.

Vous êtes prêts ? Alors tous contre Cornebidouille !

Pour tous à partir de 6 ans.

Sur réservation (3 équipes de 5 joueurs max, durée globale de la partie : 1h30)

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Cornebidouille Pierre Bertrand