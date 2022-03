Tous consom’acteurs avec Échange Nord Sud et le CREPAQ Maison écocitoyenne Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Tous consom'acteurs avec Échange Nord Sud et le CREPAQ

Maison écocitoyenne, 28 avril 2022, Bordeaux.

le jeudi 28 avril à 18:00

**Au cours de cette conférence interactive co animée par Echange Nord Sud et le CREPAQ, nous ferons un état des lieux du gaspillage alimentaire aujourd’hui pour prendre conscience de son ampleur à toutes les échelles, de ses conséquences mais aussi des actions à mettre en place pour lutter et rendre nos territoires plus résilients.** **Public adulte, accès libre**

Chaque français gaspille 30 kg d’aliments par an (dont 7 kg de déchets alimentaires non consommés et emballés).Il existe des solutions à notre échelle pour agir au quotidien sur cette problématique Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde

2022-04-28T18:00:00 2022-04-28T20:00:00

