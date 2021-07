Villers-lès-Nancy Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Tous avec Darwin ! Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Villers-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Villers-lès-Nancy

Tous avec Darwin ! Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet), 18 septembre 2021, Villers-lès-Nancy. Tous avec Darwin !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet)

### Profitez d’un week-end d’animations au jardin botanique pour petits et grands ! Entrée gratuite des serres tropicales. De nombreuses animations seront organisées au cœur du tout nouveau jardin de l’évolution: Ateliers au programme : grand jeu « le voyage de Darwin », «ranger/classer », « apprends-moi la bota », « je fais mon herbier », «les grands botanistes », « de la fleur à la graine », etc.

Gratuit. Entrée libre.

Profitez d’un week-end d’animations au jardin botanique pour petits et grands ! Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Villers-lès-Nancy Autres Lieu Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Adresse 100 rue du jardin botanique, 54600 Villers-lès-Nancy Ville Villers-lès-Nancy lieuville Jardin botanique Jean-Marie Pelt (anciennement Montet) Villers-lès-Nancy