Tous aux papillons – Saint Lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard Catégorie d’évènement: St lyphard

Tous aux papillons – Saint Lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, 3 juillet 2022, St lyphard. Tous aux papillons – Saint Lyphard

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard, le dimanche 3 juillet à 14:00

Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et des milieux naturels dans lesquels ils vivent. Vous pourrez alors nous aider en contribuant à l’amélioration des connaissances dans les Atlas de la biodiversité ! Animé par Patrick Trécul. Tous aux papillons ! Venez participer au recensement des papillons de jour en Brière. Accompagné d’un entomologiste, vous apprendrez à reconnaître les espèces en fonction de la saison et des milie… Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: St lyphard Autres Lieu Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Adresse Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Ville St lyphard lieuville Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard

Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/st-lyphard/

Tous aux papillons – Saint Lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard 2022-07-03 was last modified: by Tous aux papillons – Saint Lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard 3 juillet 2022 Salle des Sports de La Vinière 44410 St lyphard St lyphard St lyphard

St lyphard