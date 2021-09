Tous aux jardins : Tresnais au jardin Latresne, 29 septembre 2021, Latresne.

Tous aux jardins : Tresnais au jardin 2021-09-29 – 2021-10-03 Tresnais au jardin 19 Rue de Croix Marron

Latresne Gironde Latresne

Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’événement « Tous aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Tresnais au jardin vous présentera ses travaux dans la recherche d’eau souterraine et de leurs solutions artisanales pour l’installation d’une pompe manuelle. Des ateliers reconnaissances de plantes avec applications seront proposées et un repas façon auberge espagnole terminera la semaine dans le partage et la convivialité (samedi midi et dimanche midi 12h30-14h30).

