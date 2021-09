Tous aux jardins : Les Potagers Partagés de Pommarède Langoiran, 1 octobre 2021, Langoiran.

Tous aux jardins : Les Potagers Partagés de Pommarède 2021-10-01 – 2021-10-03 Les Potagers Partagés de Pommarède 2 Chemin Rural de la Tuilerie

Langoiran Gironde Langoiran

Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’événement « Tous aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Du vendredi au dimanche, les potagers partagés de Pommarède vous accueillent pour des ateliers bouturages, jardinage et compost. Il y aura également des jeux autour de reconnaissance de plantes, de légumes, des graines mais aussi la faune et la flore.

+33 5 56 23 95 17

