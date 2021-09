Créon Créon Créon, Gironde Tous aux jardins ! La Cabane à projets Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Tous aux jardins ! La Cabane à projets Créon, 2 octobre 2021, Créon. Tous aux jardins ! La Cabane à projets 2021-10-02 10:00:00 – 2021-10-02 17:00:00

Créon Gironde Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’ évènement « Tous

aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Portes-ouvertes, visites, explications, ateliers troc de graine, reconnaissance de plante, ateliers de jardinage, initiation au compostage, auberge espagnol…

Les portes s’ouvriront le samedi 2 octobre pour le jardin partagé de la Cabane à Projets, de 10h à 17h, avec au programme un atelier cuisine, un atelier bouture, des jeux autour de la reconnaissance de légumes, d’auxiliaires et de ravageurs de jardins. Un espace de sensibilisation info économie d’eau sera présent. Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’ évènement « Tous

aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Portes-ouvertes, visites, explications, ateliers troc de graine, reconnaissance de plante, ateliers de jardinage, initiation au compostage, auberge espagnol…

Les portes s’ouvriront le samedi 2 octobre pour le jardin partagé de la Cabane à Projets, de 10h à 17h, avec au programme un atelier cuisine, un atelier bouture, des jeux autour de la reconnaissance de légumes, d’auxiliaires et de ravageurs de jardins. Un espace de sensibilisation info économie d’eau sera présent. Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’ évènement « Tous

aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Portes-ouvertes, visites, explications, ateliers troc de graine, reconnaissance de plante, ateliers de jardinage, initiation au compostage, auberge espagnol…

Les portes s’ouvriront le samedi 2 octobre pour le jardin partagé de la Cabane à Projets, de 10h à 17h, avec au programme un atelier cuisine, un atelier bouture, des jeux autour de la reconnaissance de légumes, d’auxiliaires et de ravageurs de jardins. Un espace de sensibilisation info économie d’eau sera présent. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Créon, Gironde Autres Lieu Créon Adresse Ville Créon lieuville 44.77294#-0.3483