Saint-Caprais-de-Bordeaux

Tous aux jardins : Jardin partagé Saint-Caprais-de-Bordeaux, 3 octobre 2021, Saint-Caprais-de-Bordeaux. Tous aux jardins : Jardin partagé 2021-10-03 – 2021-10-03 Jardin partagé 1 Route de Gourgues

Saint-Caprais-de-Bordeaux Gironde Saint-Caprais-de-Bordeaux Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’événement « Tous aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Ateliers en réflexion le dimanche. dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Caprais-de-Bordeaux Autres Lieu Saint-Caprais-de-Bordeaux Adresse Jardin partagé 1 Route de Gourgues Ville Saint-Caprais-de-Bordeaux lieuville 44.75016#-0.43615