Le Tourne

Tous aux jardins : Jardin d’Arterre Le Tourne, 29 septembre 2021, Le Tourne. Tous aux jardins : Jardin d’Arterre 2021-09-29 – 2021-10-03 Route de Tabanac Jardin d’Arterre

Le Tourne Gironde Le Tourne Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’événement « Tous aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

Le dimanche 3 octobre sera un moment fort des portes ouvertes du jardin d’Arterre, avec une journée pédagogique façon « Troc ta graine » : balade botanique, visite du potager, discussions/conférences autour de la création

dernière mise à jour : 2021-09-22

