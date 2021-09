Blasimon Blasimon Blasimon, Gironde Tous aux Jardins Blasimon Blasimon Catégories d’évènement: Blasimon

Gironde

Tous aux Jardins Blasimon, 29 septembre 2021, Blasimon. Tous aux Jardins 2021-09-29 – 2021-09-29

Blasimon Gironde Blasimon Le pôle territorial Cœur Entre-deux-Mers vous invite à la 1er édition de “Tous en jardins”. Du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités. Portes-ouvertes, visites, explications, ateliers troc de graine, reconnaissance de plante, ateliers de jardinage, initiation au compostage, auberge espagnol… Mercredi:

15h : visite libre du jardin

15h30 : conte « le Géant égoïste » d’Oscar WILD, raconté par Alexandre PERRET

16h : goûter des enfants

Samedi:

9h30-12h00 : visite libre du jardin et café convivial

14h00 : conférence par Jean-Claude BUCHER, l’ortie dans tous ses états

Dimanche:

9h30 : atelier culinaire confection de lasagnes aux orties (gratuit sur inscription)

12h : repas auberge espagnole

(ateliers, conférence, repas sur inscription) dernière mise à jour : 2021-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Blasimon, Gironde Autres Lieu Blasimon Adresse Ville Blasimon lieuville 44.74801#-0.07273