Sadirac Gironde Du 29 Septembre au 03 Octobre, le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers pilote l’ évènement « Tous aux Jardins ! Edition 2021 ». 12 jardins volontaires ouvrent leurs portes du mercredi au dimanche avec de nombreuses animations proposées par les différents collectifs et collectivités.

