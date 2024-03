Tous aux châteaux Visite guidée du Schoeneck Dambach, mercredi 1 mai 2024.

[JOURNEE DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE] Découvrez le château du Schoeneck et son histoire au travers de visites guidées ou d’une exposition photos.

Découvrez le château du Schoeneck et son histoire au travers de visites guidées ou d’une exposition photos organisées dans le cadre de la journée des châteaux forts d’Alsace. Rencontrez les membres de l’association Cun Ulmer Grün, qui œuvre à la sauvegarde, à la sécurisation et à la consolidation du château depuis plus de 20 ans.

Un grill/barbecue, des tables et des bancs sont mis à disposition.

Vous pouvez stationner votre véhicule le long de la D53 sur l’un des deux parkings

– Le parking situé au col du Langthal vous permet d’accéder au château au moyen d’un sentier forestier. Comptez 20 minutes de marche pour accéder au château.

– Le second parking est situé à l’intersection du chemin du Fischerhacker, un sentier part de là pour accéder au château en 15 minutes. Notez toutefois que ce sentier est assez raide. 0 EUR.

Début : 2024-05-01 10:00:00

fin : 2024-05-01 17:00:00

Dambach 67110 Bas-Rhin Grand Est chateau.schoeneck@gmail.com

