2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01 18:00:00

Windstein Bas-Rhin Windstein Dans le cadre de la journée des châteaux forts d’Alsace, visites guidées du site, présentation des projets réalisés et à venir. Petite restauration sur place (boissons, gâteaux faits « maison »). À partir de ce château, vous avez la possibilité également de visiter le Vieux-Windstein, situé à quelques pas du Nouveau. [JOURNEE DES CHATEAUX FORTS D’ALSACE] Visites guidées du site, présentation des projets réalisés et à venir. Petite restauration sur place. Dans le cadre de la journée des châteaux forts d’Alsace, visites guidées du site, présentation des projets réalisés et à venir. Petite restauration sur place (boissons, gâteaux faits « maison »). À partir de ce château, vous avez la possibilité également de visiter le Vieux-Windstein, situé à quelques pas du Nouveau. Windstein

