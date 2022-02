Tous aux châteaux pour le 1er mai Wintzenheim, 1 mai 2022, Wintzenheim.

Tous aux châteaux pour le 1er mai Wintzenheim

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Wintzenheim Haut-Rhin Wintzenheim

EUR Pour valoriser les vieilles pierres, de nombreux acteurs touristiques et associations de patrimoine se mobilisent pour organiser la journée Tous aux châteaux, dédiée aux châteaux forts d’Alsace.

Le château du Hohlandsbourg propose les activités suivantes :

1. Visite libre ou guidée selon affluence

2. Exposition temporaire : Le Hortus Deliciarum, un jardin d’images au printemps de l’Alsace

Première encyclopédie écrite par une femme, le Hortus Déliciarum ou Jardin des Délices réalisé au 12ème siècle par l’abbesse Herrade de Landsberg est un magnifique témoignage illustré de la vie quotidienne au Moyen-Âge en Alsace. Détruite lors de l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870, un fac-similé en avait été heureusement réalisé. Cette exposition composée d’une reconstitution d’un scriptorium (lutrin, cathèdre etc.) et d’illustrations de planches commentées nous permet de redécouvrir la richesse de ses enluminures faites de parchemin, d’encre et de couleurs.

En partenariat avec : Association Arts et Lumières en Alsace, Rudi Langermann et l’atelier d’enluminure

3. Atelier « calligraphie et enluminure »

Tel un scribe, initiez-vous à l’écriture gothique et à l’art de l’enluminure puis à l’aide d’une plume et créez un marque-page.

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 par séquence d’environ 45 minutes. (selon affluence)

4. Présentation vivante et interactive « La vie de château »

Découvrez le château-fort tant d’un point de vue architectural que de la vie quotidienne : armement, équipement militaire, architecture défensive, technique de construction, confort etc.

De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 par séquence d’environ 45 minutes. (selon affluence)

En partenariat avec : Route des châteaux et cités fortifiées d’Alsace

Pas de supplément au droit d’entrée.

Visite, exposition temporaire, atelier « Calligraphie et enluminure » et présentation vivante et interactive « La vie de château ».

+33 3 89 30 10 20

