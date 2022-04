Tous aux châteaux pour le 1er mai ! – château du Landsberg Barr Barr Catégories d’évènement: Barr

Bas-Rhin

Tous aux châteaux pour le 1er mai ! – château du Landsberg Barr, 1 mai 2022, Barr.

2022-05-01 10:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Barr Bas-Rhin Barr

Visite guidée gratuite, frappe de monnaie, exposition de sculptures de pierre et participation à la création d'un bas-relief du château, démonstration de gravure sur pierre, atelier de calligraphie (sous réserve du temps), jeux pour les enfants, buvette

