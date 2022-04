Tous aux châteaux pour le 1er mai ! – château du Bernstein Dambach-la-Ville Dambach-la-Ville Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Dambach-la-Ville

Tous aux châteaux pour le 1er mai ! – château du Bernstein Dambach-la-Ville, 1 mai 2022, Dambach-la-Ville.

2022-05-01 08:00:00 – 2022-05-01 17:00:00

Dambach-la-Ville Bas-Rhin Dambach-la-Ville 8h : au départ de Dambach-la-Ville (8h), trail vers le château du Bernstein. Il comporte deux courses chronométrées adultes ainsi qu’un circuit de randonnée accompagnée entre le village et le château. 10h30-17h : visites de découverte du château et du chantier avec panneaux, plans et dessins. Présentation du château et des travaux réalisés +33 3 88 98 26 06 8h : au départ de Dambach-la-Ville (8h), trail vers le château du Bernstein. Il comporte deux courses chronométrées adultes ainsi qu’un circuit de randonnée accompagnée entre le village et le château. 10h30-17h : visites de découverte du château et du chantier avec panneaux, plans et dessins. Dambach-la-Ville

