2022-05-01 15:30:00 – 2022-05-01 17:00:00

Obernai Bas-Rhin EUR A l’occasion de la Journée des Châteaux Forts d’Alsace, “Tous aux châteaux le 1er mai”, l’Office de Tourisme vous offre une visite guidée thématique.

Découvrez Obernai au fil de ses remparts : le centre historique d’Obernai est encerclé par 1400 mètres de remparts autrefois jalonnés d’une vingtaine de tours, et qui permettaient l’accès à la ville par 4 portes.

Gratuit sur inscription, limité à 30 participants.

