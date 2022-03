Tous aux châteaux le 1er mai – Drone au château du Kagenfels Obernai, 30 avril 2022, Obernai.

En avant-première du 1er mai et de sa journée “Tous aux châteaux pour le 1er mai” organisée par l’ADT, vous pourrez découvrir le site comme si vous étiez un oiseau, grâce au drone qui survolera le château.

Équipé d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé dans un transat, découvrez en direct, depuis les airs et gratuitement, les différentes perspectives du château du Kagenfels et de son environnement captées par un drone. Les images filmées en direct sont commentées par les bénévoles du site qui vous feront découvrir le château, son histoire et les travaux en cours.

Les visiteurs sont accueillis suivant leur ordre d’arrivée – sessions de 10-15 minutes (dont une pause d’1h au moment du déjeuner).

L’accès au château ne se fait qu’à pied, 5 balades différentes pour atteindre le château sont proposées sur le site www.kagenfels.org

Le Kagenfels, fortification médiévale située à 15 km d’Obernai dans le massif du Mont Sainte-Odile, propose un survol du site capté par un drone et commenté par les bénévoles du chantier de reconstruction.

