Cette journée organisée en partenariat avec Alsace Destination Tourisme, la Route des Châteaux d'Alsace, les associations Châteaux forts vivants et Châteaux forts d'Alsace a pour objectif de mieux faire connaître les Châteaux Forts d'Alsace et leurs singularités. Au programme : • les visites des châteaux avec les guides AmChOtt ; • l'initiation à l'observation (longue vue) des oiseaux rares des châteaux, avec Jean-Marie de la LPO ; • il y a 800 ans, retour à l'origine de nos châteaux d'Ottrott avec "Par' Chemins & Châteaux" une exposition des Archives d'Alsace ; • le spectacle-lecture "Par 'Chemins & Châteaux" dans l'amphithéâtre du Lutzelbourg par Tohu Bohu théâtre ; • une reconstitution historique et des combats médiévaux avec Théo ; • la démonstration de tir à l'arbalète avec Michel ; • la dédicace personnalisée des livres des AmChOtt par leurs auteurs, Pierre et Alix ! Pour se désaltérer, la buvette des AmChOtt ! Venez nombreux ! Les bénévoles ont besoin de votre présence et de votre soutien pour l'embellissement du site et pour les travaux de sauvegarde des châteaux d'Ottrott. En 2023, le Palais 1400 sera en chantier !

