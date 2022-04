Tous aux Châteaux – Au Pays du Nideck Oberhaslach Oberhaslach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberhaslach Bas-Rhin Oberhaslach EUR Une journée entière dédiée aux châteaux forts en Alsace le 1er mai, c’est « Tous aux châteaux », idéal pour découvrir le Pays du Nideck ! Deux circuits sont proposés, une première boucle de 5 kilomètres, accessible à tous, pour partir à la conquête des ruines des châteaux du Nideck et de la Cascade. La deuxième boucle s’adresse aux plus sportifs, un parcours de 18 kilomètres les attend, à la découverte des 5 châteaux en ruine, les 2 Nideck, le Hohenstein, le Petit et le grand Ringelsberg. Paëlla et dessert ( sur réservation avant le 25 avril )

Buvette sur place

