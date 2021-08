Marseille Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône, Marseille Tous aux Archives ! Découverte des Archives départementales, de leurs réserves et de leurs métiers (visites guidées et ateliers tout public) Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les Archives départementales des Bouches-du-Rhône ouvrent leurs coulisses au public. Venez découvrir ce lieu de mémoire et les trésors patrimoniaux qu’il renferme (découverte des réserves, exposition de documents prestigieux sortis du coffre, présentation d’archives anciennes et récentes sur la Société nautique de Marseille, présentation de documents restaurés, initiation à la recherche en archives, ouvrages en lien avec le patrimoine ferroviaire). Visites guidées tous publics d’1 h 15, départ toutes les 30 minutes, dernière admission à 17 h, samedi et dimanche. Atelier découverte des archives de la famille de Forbin en compagnie d’Olivier Gorse, archiviste, en salle de lecture (pour le public adulte). Vous remonterez l’histoire de cette famille emblématique de Provence à travers la présentation des plus belles pièces du fonds acquis en 2020 par les Archives départementales. Samedi et dimanche à 11 h 15, 15 h 15 et 16 h 15. Démonstration de reliure par l’atelier “Au livre ouvert” en salle de lecture samedi après-midi. Toutes ces animations sont gratuites et sans réservation.

Pour les visites guidées, le public doit se présenter à la banque d’accueil des ABD (dans le hall d’entrée du bâtiment) pour enregistrement. Renseignements complémentaires au 04 13 31 82 52.

Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 18-20 rue Mirès 13003 Marseille

2021-09-18 2021-09-19

