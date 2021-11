Vieux Vieux 14930, Vieux Tous au verger Vieux Vieux Catégories d’évènement: 14930

Vieux

Tous au verger Vieux, 7 novembre 2021, Vieux. Tous au verger Verger communal Route d’Amayé-sur-Orne Vieux

2021-11-07 – 2021-11-07 Verger communal Route d’Amayé-sur-Orne

Vieux 14930 Rdv au verger communal (route d’Amayé, près de nouveau cimetière). Visite du verger.

Découverte du pressage.

Vente de pommes et jus. Petite restauration sur place. Rdv au verger communal (route d’Amayé, près de nouveau cimetière). Visite du verger.

Découverte du pressage.

Vente de pommes et jus. Petite restauration sur place. Rdv au verger communal (route d’Amayé, près de nouveau cimetière). Visite du verger.

Découverte du pressage.

Vente de pommes et jus. Petite restauration sur place. Verger communal Route d’Amayé-sur-Orne Vieux

dernière mise à jour : 2021-10-28 par

Détails Catégories d’évènement: 14930, Vieux Autres Lieu Vieux Adresse Verger communal Route d'Amayé-sur-Orne Ville Vieux lieuville Verger communal Route d'Amayé-sur-Orne Vieux