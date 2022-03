Tous au Trou Bouilly pour un chantier nature Le Plessis-Brion, 6 mars 2022, Le Plessis-Brion.

Tous au Trou Bouilly pour un chantier nature Le Plessis-Brion

2022-03-06 09:30:00 – 2022-03-06 12:00:00

Le Plessis-Brion Oise Le Plessis-Brion

Le programme des animations du patrimoine 2022 débute le dimanche 6 mars avec un chantier-nature aux étangs du Plessis-Brion. L’animation se déroulera de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 (possibilité de venir que le matin ou l’après-midi).

L’objectif de cet événement est d’entretenir les étangs et notamment de libérer les roselières des espèces envahissantes. Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur l’importance des étangs du Plessis Brion, de sa faune et de sa flore tout en participant à l’entretien du site. Cette animation sera encadrée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans une ambiance sympathique. Ouverte à tous, cette journée nécessite une inscription. – prévoir son pique-nique et ses bottes et ses gants –

Le programme des animations du patrimoine 2022 débute le dimanche 6 mars avec un chantier-nature aux étangs du Plessis-Brion. L’animation se déroulera de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 (possibilité de venir que le matin ou l’après-midi).

L’objectif de cet événement est d’entretenir les étangs et notamment de libérer les roselières des espèces envahissantes. Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur l’importance des étangs du Plessis Brion, de sa faune et de sa flore tout en participant à l’entretien du site. Cette animation sera encadrée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans une ambiance sympathique. Ouverte à tous, cette journée nécessite une inscription. – prévoir son pique-nique et ses bottes et ses gants –

patrimoine@cc2v.fr +33 3 44 96 31 00

Le programme des animations du patrimoine 2022 débute le dimanche 6 mars avec un chantier-nature aux étangs du Plessis-Brion. L’animation se déroulera de 9h30 à 12h et de 13h à 15h30 (possibilité de venir que le matin ou l’après-midi).

L’objectif de cet événement est d’entretenir les étangs et notamment de libérer les roselières des espèces envahissantes. Ce rendez-vous sera l’occasion d’échanger sur l’importance des étangs du Plessis Brion, de sa faune et de sa flore tout en participant à l’entretien du site. Cette animation sera encadrée par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France dans une ambiance sympathique. Ouverte à tous, cette journée nécessite une inscription. – prévoir son pique-nique et ses bottes et ses gants –

photo FLAMENT Anne Sophie

Le Plessis-Brion

dernière mise à jour : 2022-03-03 par