TOUS AU TIRE-LAINE – Le BioBal : le nouveau bal de la Compagnie ! Compagnie du Tire-Laine Lille, jeudi 21 mars 2024.

TOUS AU TIRE-LAINE – Le BioBal : le nouveau bal de la Compagnie !

Jeudi 21 mars 2024 de 19h à 22h, à la Compagnie du Tire-Laine, 50 rue de Thumesnil Lille

AU PROGRAMME

La Compagnie du Tire-Laine vous vous invite à la première représentation du BioBal.

100 ans de tubes, ça s’entend !

Un bug a complètement déréglé la machine à remonter le temps des hits mondiaux joués par le BioBal ! Tous les standards de la sono mondiale depuis un siècle sont passés à la moulinette du passé et du présent par les talentueux musiciens du Tire Laine.

Et si Fela Kuti chantait comme Charles Trenet ? Et si Tino Rossi chantait comme Stromae ? Et si un tube de Michael Jackson se dansait en mode foxtrot ?

Vous l’avez bien compris, BioBal revisite les morceaux de musique les plus connus en mélangeant les arrangements d’hier et d’aujourd’hui. Un titre des années 50 est passé en mode reggae, un hit des années 2000 est joué comme une valse… on en perd son latin, on connait, ça nous dit quelque chose…

INFORMATIONS PRATIQUES

>> Ouverture des portes à 19h, fermeture public à 22h30

>> Entrée gratuite pour les adhérent·es.

1 Adhésion annuelle à 5 € = accès à tous les événements au Tire-Laine dans l’année

>> Bar et petite restauration sur place

>> Au 50 rue de Thumesnil, Lille (métro ligne 2, Porte de Douai)

© Hervé Leteneur