Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Tous au tennis Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Tous au tennis, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Tous au tennis 2021-07-05 09:00:00 – 2021-07-10 18:00:00 Tennis-Club Domaine du Fraisse

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Initiation, perfectionnement et entraînement. Ouvert à tous, débutants et confirmés. +33 6 59 04 32 96 http://www.lechambontennis.com/ Initiation, perfectionnement et entraînement. Ouvert à tous, débutants et confirmés.

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Autres Lieu Le Chambon-sur-Lignon Adresse Tennis-Club Domaine du Fraisse Ville Le Chambon-sur-Lignon