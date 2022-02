Tous au potager ! Chauny Chauny Catégories d’évènement: Aisne

Chauny

Tous au potager ! Chauny, 19 avril 2022, Chauny. Tous au potager ! Chauny

2022-04-19 – 2022-06-18

Chauny Aisne Chauny Rendez-vous du 19 avril au 18 juin à la médiathèque André Malraux de Chauny pour venir à la programmation de « Tous au potager ». Exposition « Mon premier potager » : Peut-on planter du basilic à côté des tomates ?

Cette exposition vous permettra de faire vos premiers pas de jardinier ou de vous perfectionner ! Une rencontre avec Pascal Antigny vous sera proposé, auteur du guide des tomates.

Depuis 1985, il collectionne près de 4000 variétés de tomates.

Découvrez les conseils d’un passionné ! Informations au 03 23 39 77 77 Rendez-vous du 19 avril au 18 juin à la médiathèque André Malraux de Chauny pour venir à la programmation de « Tous au potager ». Exposition « Mon premier potager » : Peut-on planter du basilic à côté des tomates ?

Cette exposition vous permettra de faire vos premiers pas de jardinier ou de vous perfectionner ! Une rencontre avec Pascal Antigny vous sera proposé, auteur du guide des tomates.

Depuis 1985, il collectionne près de 4000 variétés de tomates.

Découvrez les conseils d’un passionné ! Informations au 03 23 39 77 77 +33 3 23 39 77 77 Rendez-vous du 19 avril au 18 juin à la médiathèque André Malraux de Chauny pour venir à la programmation de « Tous au potager ». Exposition « Mon premier potager » : Peut-on planter du basilic à côté des tomates ?

Cette exposition vous permettra de faire vos premiers pas de jardinier ou de vous perfectionner ! Une rencontre avec Pascal Antigny vous sera proposé, auteur du guide des tomates.

Depuis 1985, il collectionne près de 4000 variétés de tomates.

Découvrez les conseils d’un passionné ! Informations au 03 23 39 77 77 Pixabay

Chauny

dernière mise à jour : 2022-01-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Chauny Autres Lieu Chauny Adresse Ville Chauny lieuville Chauny Departement Aisne

Chauny Chauny Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chauny/

Tous au potager ! Chauny 2022-04-19 was last modified: by Tous au potager ! Chauny Chauny 19 avril 2022 Aisne Chauny

Chauny Aisne