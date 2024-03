Tous au plan d’eau – Festival Plan d’eau de Remiremont Remiremont, samedi 29 juin 2024.

Tous au plan d’eau – Festival Manifestation définie en lien avec les jeux olympiques où des animations sportives et culturelles seront proposées au public. Samedi 29 juin, 13h30 Plan d’eau de Remiremont entrée libre

Début : 2024-06-29T13:30:00+02:00 – 2024-06-29T18:30:00+02:00

Fin : 2024-06-29T13:30:00+02:00 – 2024-06-29T18:30:00+02:00

Manifestation définie en lien avec les jeux olympiques où des animations sportives et culturelles seront proposées au public. Par ailleurs, l’exploitation de ce lieu offre de multiples possibilités pour les familles : participation aux ateliers proposés et pouvoir profiter de cet endroit ensemble par des balades en complément, les jeux pour enfants, le skate parc.

Différents ateliers (initiation et/ou démonstration) seront proposés par les clubs et associations sportives et culturelles locales : Association des Usagers du Centre social, Le Cube (école de musique), Les femmes du fleuve, Médiathèque intercommunale le Cercle, Résidence l’Accueil, Résidence Léon Werth, Ehpad le Châtelet, CCAS, CTPS, Vivre En jeux, DMA, Pointes et Entrechats, Archives municipales, Musées, mathilde et ses amis, scouts de France, AAJV, Club d’échecs, groupe scolaire st Romaric, boutique du plan d’eau, football club, rugby, basket, tennis, hanball, escrime, aïkido, taÏ chi, QI qong, spirroclub, canoé, Pétanque, club Vosgien, club évasion (zumba, yoga).

Un rallye sera proposé de manière à ce que le public puisse découvrir le patrimoine historique et/ou naturel de Remiremont.

Entrée libre, ouverte à tous et gratuite

Plan d’eau de Remiremont Rue du Lit d’eau, 88200 Remiremont Remiremont 88200 Vosges Grand Est 0329621286 https://www.facebook.com/AUCS88200/ Plan d’eau : petit lac artificiel aménagé permettant la pratique de nombreuses activités : baignade, pétanque, pêche à la ligne, skate parc, paniers de basket, table de ping pong, embarcadère, tables de pique nique, jeux pour enfants, mini golf… Boutique et toilettes Accès voie verte, parkings