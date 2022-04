“TOUS AU PARC” / Les Sportiviales Vitré Vitré Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré Ille-et-Vilaine Rendez-vous “TOUS AU PARC” (Jardin du Parc, Vitré) dans le cadre des Sportiviales. CONCOURS DE PALETS / à partir de 10h /

INSCRIPTIONS sur place au Kiosque du Jardin du Parc CHASSE AU TRÉSOR : découvertes au Jardin du Parc à réaliser en famille

Départ du kiosque, stand des randonnées de 10h à 12h SALON DU LIVRE / De 11 h à 18 h / GRATUIT

Une quarantaine d’auteurs et éditeurs. Romans et livres Jeunesse; A l’ombre des arbres sous barnum, près du kiosque. CONCERT au KIOSQUE / De 12 h à 14 h /

• APÉ’rock BRETON – HUÎTRES et GALETTE / SAUCISSE

• Concert gratuit avec « DIGRESK » EXPOSITIONS / Toute la journée / GRATUIT

• Une expo « EN NOIR & BLANC » réalisée par l’association REFLEX. Photo au long de l’allée d’accès au kiosque.

• Un stand expo et vente de l’association CEV (Commerce Equitable Vitréen) au profit de projets humanitaires).

• Un stand d’exposition des ASSOCIATIONS de RANDONNÉES du Pays de Vitré et vente de Topo-Guide pour l’Office de Tourisme en collaboration avec Vitré Communauté. ANIMATIONS FAMILIALES / de 14h à 18h / GRATUIT

