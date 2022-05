TOUS AU MARCHE A VELO Neufchâtel-Hardelot Neufchâtel-Hardelot Catégorie d’évènement: Neufchâtel-Hardelot

TOUS AU MARCHE A VELO Rendez-vous Place de la Concorde Neufchâtel-Hardelot

2022-05-15

Rendez-vous Place de la Concorde Neufchâtel-Hardelot Pas-de-Calais Neufchâtel-Hardelot Tous au Marché en Vélo (départ libre) : l’Occasion de découvrir ou re-découvrir et d’apprécier les nombreuses pistes cyclables qui s’offrent à vous sur la commune.

Seul, en famille ou entre amis, venez rejoindre les producteurs locaux du Marché Gourmand à vélo ! Dégustation offerte à l’arrivée.

Stands de vendeurs et de loueurs de vélos de la commune.

Stand de décoration de vélos.

Possibilité de tester des vélos rigolos.

Rendez-vous : Place de la Concorde Elus et agents à vélo : Au sein d’une collectivité, le travail d’équipe est essentiel. Cette sortie à vélo vous permettra de renforcer la cohésion d’équipe. Le parcours élus/agents se terminera au Marché où il aura un stand pour la décoration de vélo.

Rendez-vous: Espace Malraux

